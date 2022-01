Previsioni meteo Roma sabato 22 gennaio: bel tempo e temperature sottozero Bel tempo e freddo, con temperature sottozero sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domani, sabato 22 gennaio.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per domani, sabato 22 gennaio, registrano cielo sereno e sole. Le temperature oscilleranno tra minime di 2 e massime di 22 gradi centigradi. I valori stanno tornando nel range della media stagionale, dopo l'influenza dell'anticiclone, che ha portato un'area di alta pressione sul Bacino del Mediterraneo. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it è infatti in arrivo il Buran, il vento proveniente dalla Steppa, che porterà sull'Italia e sulle regioni centrali aria gelida. Un'incursione che interesserà lo Stivale presumibilmente tra il 21 e il 25 gennaio, dopodiché è previsto il ritorno dell'alta pressione proveniente dalle Azzorre, che farà alzare nuovamente la colonnina di mercurio. Torna dunque come successo a Capodanno la nebbia anche in in città.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, sabato 22 gennaio

Domani, sabato 22 gennaio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo poco nuvoloso e sole. Nel dettaglio nella Capitale ci sarà cielo poco nuvoloso di notte, con cielo sereno al mattino, nel pomeriggio e di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 2 e massime di 10 gradi centigradi. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da moderato a debole. Tempo bello anche nel resto del territorio del Lazio, con cielo sereno e sole ovunque. Le città più fredde saranno Rieti, Viterbo e Frosinone, dove le minime scenderanno al di sotto dello zero, le prime due a -4 e l'ultima a -2. Le massime non supereranno i 10 gradi centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 23 gennaio

Domenica 23 gennaio le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano ancora tempo bello. Nel dettaglio sulla Capitale brillerà il sole per l'intero arco della giornata, con temperature comprese tra i 2 e i 12 gradi centigradi. Nel resto del territorio del Lazio il tempo sarà bello, con cielo sereno e freddo. Le città che vedranno valori più rigidi saranno Frosinone, Rieti e Viterbo, dove le temperature arriveranno a toccare rispettivamente minime di -2 per la prima e -3 per le ultime due. Le massime non supereranno i 12 gradi centigradi nelle ore centali della giornata.