Previsioni meteo Roma: nel weekend sole, freddo e pioggia, temperature in calo

Da venerdì 20 a domenica 22 marzo ci attendono sole, forse poca pioggia e temperature in calo. Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il weekend.

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Cielo sereno e sole con poche nubi, poca pioggia e temperature in calo. Sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il fine settimana che va da venerdì 20 a domenica 22 marzo 2026. A spiegarci come sarà il tempo nel fine settimana è il metereologo di Meteo Expert Flavio Galbiati. Mentre per oggi e domani ci attendono giornate tranquille dal punto di vista meteorologico, il quadro cambierà domenica. Si attendono infatti possibili pioggie, ma l'aspetto più importante riguarderà le temperature, con le massime che non andranno oltre i 14 gradi. L'instabilità potrebbe proseguire anche la prossima settimana.

Oggi bel tempo, sabato 21 marzo qualche nuvola

Oggi, venerdì 20 marzo, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano una giornata tranquilla e tempo stabile. "Il cielo è sereno o poco nuvoloso – spiega Galbiati – senza particolari soprese con temperature fino a massime di 18 e 19 gradi". Domani, sabato 21 marzo, niente pioggia, "ma qualche nuvola in più, specialmente nelle ore pomeridiane anche se con prevalenza di sole su Roma e su tutto il territorio della regione. Nel pomeriggio di sabato le nuvole interesseranno la Capitale. Le temperature resteranno piuttosto invariate".

Domenica 22 marzo possibile pioggia e temperature in calo

Domenica 22 marzo arriva una perturbazione al Nord Italia, che interesserà soprattutto le Alpi e il Nord Ovest. "Si attende l'arrivo di aria più fredda – spiega Galbiati – Si attende dell'instabità all'estremo Sud, ma il centro compreso il Lazio potrebbe essere coinvolto in un po' di instabilità. Domenica ci sveglieremo con della nuvolosità, in mattinata è possibile qualche breve rovescio. Nel pomeriggio potrebbe esserci instabilità nelle zone interne della regione e probabili nevicate in Appennino. Domenica è previsto un calo delle temperature avvertibile, che si attesteranno su massime di 14 gradi".