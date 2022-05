Previsioni meteo Roma e Lazio venerdì 13 maggio: sole e temperature miti Giornata da occhiali da sole e crema solare: clima mite e bel tempo su tutte le province della regione, capitale compresa.

A cura di Beatrice Tominic

Quella di oggi, venerdì 13 maggio, si presenta quasi come una giornata estiva, contrassegnata dalla presenza di sole, nessuna nuvola e temperature miti fra i 10 e i 26 gradi su tutte le province della regione Lazio. Dopo la scorsa settima, il tempo si è ripreso e continua a regnare sulla regione e sulla capitale una mite primavera. Come mostra il sito de il Meteo.it, per domani non è attesa nessuna nuvola, neppure solitaria, a coprire il sole, ma anzi, nelle ore centrali della giornata spunta il suggerimento di utilizzare la crema solare per evitare bruciori e rossori: il sole oggi è davvero forte.

Previsioni meteo sulla capitale

Roma non fa eccezione: sia che abbiate programmato un giro fra i maestosi monumenti della città o che dobbiate svolgere le mansioni quotidiane, non dimenticate gli occhiali scuri per riparare gli occhi dai raggi solari. Nella città di Roma, dove la temperatura minima di 14 gradi centigradi si raggiunge alle ore 6 della mattina e la massima fra le 13 e le 14, è proprio la fase centrale della giornata quella più calda e assolata: dalle 11 alle 15 è suggerita un'attenzione in più per non scottarsi la pelle.

Le altre province della regione Lazio: bel tempo ovunque

Le altre province non sono da meno. Le temperature minime, come spesso succede, si raggiungo a Rieti e a Viterbo, dove si toccano i 10 gradi centrigradi, mentre le massime, in entrambe le province, non superano i 25 gradi. Massima di 25 gradi anche a Latina, dove la minima resta poco più alta e tocca i 13 gradi. Diversamente a Frosinone le temperature oscillano fra i 12 e i 26 gradi. In tutti i territori della regione, però, il cielo resta lo stesso: limpido e illuminato dal sole.