Previsioni meteo Roma e Lazio sabato primo aprile: qualche nuvola e temperature miti Aprile si apre con un cielo nuvoloso a Roma e nel Lazio. Temperature comprese fra i 6 e i 18 gradi in questo sabato primo aprile.

A cura di Beatrice Tominic

Torna di nuovo il sole a Roma e sull'intera regione Lazio: così inizia aprile, con cielo sereno e temperature miti, comprese fra i 6 e i 18 gradi centigradi in tutti i territori regionali. Ma non manca qualche nuvola, soprattutto nella parte appenninica e meridionale della regione: le province meno assolate sono Rieti, Frosinone e Latina.

Previsioni meteo sulla capitale per sabato primo aprile

Fatta eccezione per qualche nuvola che dalla notte resta fino alla mattinata di oggi, per la giornata di sabato primo aprile è previsto bel tempo su Roma. Le nubi lasciano spazio al cielo limpido a partire dalle ore 10 della mattina prima che, il giorno dopo, torni qualche nuvola. Le temperature sono miti e oscillano da una minima di 11 gradi centigradi ad una massima di 17 gradi nella parte centrale, quella del primo pomeriggio.

Il tempo nelle province della regione Lazio il primo aprile

Oltre a Roma, l'altra città in cui splende il sole oggi è Viterbo: qui le temperature sono comprese fra i 7 e i 17 gradi centigradi e, a parte la prima mattina in cui il cielo appare coperto, il resto della giornata è caratterizzato dal sereno. Con un grado in meno sulla temperatura minima rispetto a Viterbo è invece la città di Rieti: la massima in questo caso è di 16 grado. In questa zona la mattina, oltre alle nuvole che restano a coprire il cielo anche per quasi tutto il pomeriggio, c'è anche la pioggia nelle prime ore della mattina.

Giornata nuvolosa anche a Frosinone e Latina, dove il cielo appare coperto durante la mattinata e con qualche nuvola fino al pomeriggio inoltrato. Nel primo caso le temperature sono meno miti, comprese fra i 9 e i 18 gradi, mentre nel secondo sono fra gli 11 e i 19.