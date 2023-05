Previsioni meteo Roma e Lazio per il primo maggio 2023: temperature miti e pioggia Allerta gialla sulla regione e la capitale anche nella giornata di oggi, primo maggio 2023: temperature miti e precipitazioni, da intense a più deboli.

A cura di Beatrice Tominic

Foto di Valeria Ciardulli

Un'altra giornata di pioggia quella di oggi, primo maggio 2023, a Roma e in tutta la regione Lazio. Nonostante il cielo grigio e le piogge che caratterizzano l'intera giornata di oggi, come già rilevato nelle scorse ore grazie al bollettino di allerta gialla proclamato dalla Protezione Civile della regione Lazio, le temperature restano miti, comprese fra una minima di 12 gradi e una massima, a Roma e Latina, che si aggira intorno ai 18 gradi.

Previsioni meteo a Roma: pioggia tutto il giorno

Non accenna a fermarsi neanche sulla capitale il maltempo: anche in questa giornata di lunedì primo maggio 2023 continua la pioggia. Come diramato tramite il bollettino, l'allerta gialla è partita nel corso del pomeriggio di domenica 30 aprile e continua per le successive 24-36. Anche Roma si trova sotto alla pioggia: nel corso della mattina le precipitazioni sono più intense, mentre per tutto il resto della giornata la pioggia è più debole. Le temperature, invece, come riporta Il Meteo.it, restano comprese fra i 16 e i 18 gradi centigradi.

Allerta meteo di colore giallo su tutta la regione Lazio.

Pioggia e maltempo anche nelle altre province della regione

Continua il maltempo anche nelle altre province della regione. Piove tutta la giornata anche nei territori del reatino e del viterbese dove il termometro si muove fra i 12 e, rispettivamente, i 15 e i 14 gradi centigradi. Nessuna sorpresa neanche nelle due province della zona sud del Lazio, Latina e Frosinone, dove la pioggia scende intesa, fatta eccezione per la mattinata, quando le precipitazioni si mostrano più deboli. Nel capoluogo pontino, infine, le temperature sono comprese fra i 15 e i 18 gradi, mentre nel frusinate fra i 14 e 16.