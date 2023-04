Allerta meteo gialla per domenica 30 aprile e lunedì primo maggio 2023: piogge a Roma e nel Lazio Prevista dalle ore del pomeriggio-sera di domenica 30 aprile e per le 24-36 ore successive, l’allerta meteo di colore giallo interessa tutte le zone della regione Lazio, Roma compresa.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Pioggia a Roma e nel Lazio per le due giornate di domenica 30 aprile e lunedì primo maggio: il ponte sembra essere segnato, almeno nella capitale e nelle regioni dell'Italia centrale. Il dipartimento della Protezione Civile della regione Lazio ha già diramato nelle ultime ore un bollettino di allerta meteo di livello giallo per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali.

In particolare, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutti i settori della regione, con "quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati" a partire dal pomeriggio/sera di domenica 30 aprile e per le successive 24-36 ore.

Allerta gialla: tutte le zone interessate

Come specificato nel bollettino di allerta, nella regione Lazio tutte le zone sono interessate dalle criticità per rischio idrogeologico. Particolarmente a rischio le zone dell'Aniene, i Bacini Costieri Sud, il Bacino del Liri, quello del Medio Tevere, i territori dell'Appennino di Rieti, i Bacini Costieri Nord e quelli di Roma.

L’allerta gialla per oggi e domani, primo maggio, nella regione Lazio.

Come si vede nella cartina della regione Lazio condivisa nel bollettino della Protezione Civile, infatti, tutti territori appaiono colorati di giallo con pois neri (che indica l'ordinaria criticità idrogeologica per temporali, ndr) a partire dal 30 aprile fino alla giornata del primo maggio.

Come sempre in questi casi, infine, l'invito della Protezione Civile agli enti destinatari è quello di attivarsi in caso di necessità per cercare di sopperire ai disagi in caso di emergenza.