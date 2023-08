Previsioni meteo Roma e Lazio oggi lunedì 14 agosto: caldo in aumento, massime a 34 gradi Il caldo è in aumento e potrebbe aumentare ulteriormente fino al prossimo weekend. Oggi, lunedì 14 agosto, previsto a Roma bel tempo con massime che arriveranno a 34 gradi.

A cura di Enrico Tata

L'alta pressione africana si è riposizionata stabilmente sul nostro Paese e dominerà ancora per diversi giorni. Il caldo è in aumento e potrebbe aumentare ulteriormente fino al prossimo weekend. Oggi, lunedì 14 agosto, previsto a Roma bel tempo con massime che arriveranno a 34 gradi. Valori in aumento nella giornata di Ferragosto, anche se non sono esclusi temporali sui rilievi interni del Lazio. Il vento sarà debole dai quadranti meridionali. Le temperature, comunque, sono in linea o di poco superiori alle medie del periodo, quindi non paragonabili ai picchi raggiunti a fine luglio.

Anticiclone africano, picco di caldo tra il 18 e il 19 agosto

Secondo i meteorologi intorno al 18-19 agosto il caldo si intensificherà ulteriormente e le massime arriveranno intorno ai 37/38 gradi a Roma. Insomma, sarà un fine settimana molto caldo e afoso. La buona notizia è che raggiunto il picco, l'anticiclone africano se ne andrà quasi subito, intorno al 20/23 agosto. Il primo calo termico, stando a quanto si apprende, potrebbe arrivare proprio tra il 20 e il 21. Potrebbe essere l'ultimo anticiclone africano di questa estate 2023.

Tra il 20 e il 23 agosto le temperature caleranno

Secondo i meteorologi del sito 3bMeteo, nella settimana tra il 21 e il 28 agosto "l'anticiclone dovrebbe indebolirsi sul suo bordo settentrionale lasciando spazio alla discesa di blande perturbazioni che, dirette verso i Balcani, lambiranno solo marginalmente la nostra Penisola con fenomeni di instabilità perlopiù diurna e a ridosso dei monti. Atteso altresì un ridimensionamento del gran caldo ma con valori a tratti ancora oltre le medie del periodo".