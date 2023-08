Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 9 agosto: riecco il caldo africano, nel weekend 36 gradi Un nuovo anticiclone africano segnerà l’arrivo di un’altra ondata di calore, che comunque non toccherà i picchi registrati a fine luglio. Il caldo africano resisterà quasi sicuramente fino a Ferragosto.

A cura di Redazione Meteo

(La Presse)

Le giornate di oggi, mercoledì 9 agosto, e di domani, giovedì 10 agosto, saranno caratterizzate da un lieve aumento delle temperature massime a Roma, che però si manterranno comunque al di sotto della media stagionale. Sarà a partire da venerdì 11 agosto che l'alta pressione africana comincerà a riguadagnare terreno. Prevista una nuova ondata di calore, con temperature in aumento e le massime che arriveranno nella Capitale a toccare i 36 gradi. Questo nuovo anticiclone africano segnerà l'arrivo di un'altra ondata di calore, che comunque non toccherà i picchi registrati a fine luglio. Il caldo africano resisterà quasi sicuramente fino a Ferragosto. Per almeno una settimana, quindi, le temperature resteranno alte e sopra la media del periodo.

Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, giovedì 10 a Roma l'allerta caldo sarà verde, livello 0: alle 8 di mattina il termometro segnerà 21 gradi (temperatura ancora fresca) e alle 14 segnerà 32 gradi, più 3 gradi rispetto ai giorni precedenti.

Spiegano gli esperti del sito IlMeteo.it, infatti, che "nel prossimo weekend, e per almeno una settimana, tornerà l'Anticiclone Nordafricano: punte di 36-37°C al Centro Italia a salire, ma anche in Sardegna, Sicilia e parte del Sud. Al Nord le massime raggiungeranno 34 gradi, ma l'umidità ci farà soffrire: le temperature percepite saliranno fino a 40 e andremo verso un Ferragosto molto umido e molto caldo".

Sembra che il grande caldo possa accompagnarci "per parecchi giorni, probabilmente anche oltre il giorno di Ferragosto, per una sorta di blocco anticiclonico con l'alta pressione ben strutturata sull'Europa centro-meridionale che porterà le colonnine di mercurio ancora più in alto. Le uniche note stonate potrebbero essere ancora una volta a carico dei rilievi alpini dove nelle ore più calde potranno svilupparsi alcuni annuvolamenti. Sul resto del Paese invece, domineranno indisturbati il sole e il grande caldo".