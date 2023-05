Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 8 maggio: nuvoloso e pioggia in serata Per la giornata di oggi, lunedì 8 maggio, a Roma previsto cielo nuvoloso con pioggia debole nel corso della serata e del tardo pomeriggio.

A cura di Redazione Meteo

Torna il maltempo e le temperature sono in calo. Per la giornata di oggi, lunedì 8 maggio, a Roma previsto cielo nuvoloso con pioggia debole nel corso della serata e del tardo pomeriggio. Le temperature saranno comprese tra i 15 e i 19 gradi e i venti saranno di debole intensità. Come detto, il maltempo caratterizzerà gran parte della settimana, anche se non sono previste precipitazioni forti o temporali, almeno fino a giovedì. Venerdì, invece, previste piogge anche forti e il weekend sarà caratterizzato da instabilità diffusa, con le temperature massime che non supereranno i 17 gradi e le minime che non saliranno sopra i 14 gradi.

Crollo delle temperature è previsto tra mercoledì e giovedì

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, il calo più consistente delle temperature avverrà tra mercoledì 10 maggio e giovedì 11 maggio, "quando la formazione di un vortice ciclonico in area tirrenica favorirà una fase di forte maltempo che avvolgerà in lungo e in largo praticamente tutto il Paese provocando così un importante diminuzione delle temperature che localmente potrebbero anche scendere sotto la media climatologica del periodo".

Domenica prossima possibile rimonta dell'alta pressione

Domenica l'alta pressione cercherà di farsi spazio ancora una volta nel nostro Paese ma, precisano i meteorologi, si tratta al momento soltanto di una semplice ipotesi "in quanto i principali centri di calcolo internazionali non hanno ancora trovato una comune e precisa linea di tendenza. Ci aggiorneremo in merito". Occorrerà quindi attendere qualche giorno prima di avere notizie certe in tal senso.