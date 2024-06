video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 8 giugno 2024: arriva il caldo, 33 gradi nella Capitale Oggi sole e caldo a Roma, mà a partire da domenica le temperature potrebbero scendere di qualche grado e non sono esclusi locali piovaschi di debole intensità. Oggi farà molto caldo anche in provincia di Latina e Frosinone, mentre saranno più fresche quelle di Rieti e Viterbo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ecco il primo caldo estivo: a Roma oggi, sabato 8 giugno, previsti 33 gradi nelle ore più calde della giornata e tanto sole. Il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute ha diramato un'allerta gialla di livello 1 proprio per la giornata di oggi. Ma già a partire da domenica le temperature potrebbero scendere di qualche grado e non sono esclusi locali piovaschi di debole intensità. Farà molto caldo anche in provincia di Latina e Frosinone, mentre saranno più fresche quelle di Rieti e Viterbo.

Quella che culminerà oggi è ufficialmente la prima ondata di calore dell'estate 2024 ma, come detto, avrà vita breve, almeno nel centro-nord Italia. Al sud, invece, le temperature resteranno alte e le giornate saranno soleggiate. Per la giornata di domani, domenica 9 giugno, gli esperti del sito 3bMeteo.com prevedono l'ingresso di masse d'aria più fresche e instabili di matrice atlantica. Nello specifico sono attesi "temporali anche di forte intensità entro sera, specie su Piemonte centro-settentrionale e Lombardia, tratti dell'Emilia e ovest Veneto, accompagnati da locali grandinate, nubifragi e colpi di vento. Piogge e rovesci raggiungeranno nel corso della serata anche il resto del Triveneto e la Toscana, in tarda serata o nottata alte Marche, Umbria e alto Lazio. Sul resto d'Italia proseguirà la fase anticiclonica con tempo stabile e con sole offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte, un po' più spesse tra Sardegna e Centro Italia".

Al momento le previsioni per la prossima settimana parlano di temperature molto più fresche a Roma, con massime che non dovrebbero superare i 26/27 gradi. Ma si tratta di previsioni ancora incerte.