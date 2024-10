Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 7 ottobre: fra poche ore in arrivo tanta pioggia sulla Capitale

video suggerito

A cura di Redazione Meteo

(La Presse)

La giornata di oggi, lunedì 7 ottobre 2024, sarà caratterizzata da cielo nuvoloso o poco nuvoloso a Roma, con temperature comprese tra 16 e 23 gradi. Ma domani, martedì 8 ottobre, torneranno i temporali. Nel corso del pomeriggio e della serata di martedì abbondanti piogge colpiranno il Centro Italia e nello specifico Toscana, Umbria e Lazio, con possibili disagi anche nella Capitale.

Venti di scirocco, massime in aumento

Gli esperti del sito IlMeteo.it segnalano inoltre "un deciso rinforzo dei venti di Scirocco che investiranno principalmente le regioni del Sud e del Centro provocando inoltre un deciso aumento delle temperature che si percepirà soprattutto sulla regioni meridionali". Nonostante le piogge, infatti, martedì a Roma le massime saliranno intorno ai 26 gradi nelle ore più calde della giornata.

Giovedì arriva una seconda perturbazione

La giornata di mercoledì segnerà un miglioramento delle condizioni meteo, ma giovedì 10 ottobre è atteso l'arrivo di una seconda perturbazione. Il fronte di bassa pressione, spiegano. meteorologi, "investirà soprattutto le regioni del Nord, in particolare le regioni alpine, quelle prealpine, i settori medio-alti della Valle Padana e la Liguria. Fenomeni a tratti anche temporaleschi sono inoltre attesi al Centro segnatamente su Toscana, Umbria e Lazio. Infine, se tutto verrà confermato, Venerdì 11 si profila come una giornata di pausa in attesa della terza perturbazione che potrà compromettere il tempo nuovamente su alcune regioni del Nord in particolare quelle del Nordovest ad inizio weekend. Attendiamo conferme".