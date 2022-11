Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 5 novembre: tempo variabile, allerta meteo per vento forte Le temperature saranno in lieve diminuzione, con le massime che non supereranno i 20 gradi e le minime che arriveranno a Roma a toccare gli 8/9 gradi nelle ore più fredde.

A cura di Enrico Tata

Dopo le piogge di ieri, la giornata di oggi, sabato 5 novembre, sarà caratterizzata da notevole variabilità e instabilità. Il tempo sarà sereno o poco nuvoloso su molte zone della regione Lazio, ma non si escludono locali piovaschi. I meteorologi, comunque, segnalano un netto miglioramento delle condizioni in serata. Le temperature saranno in lieve diminuzione, con le massime che non supereranno i 20 gradi e le minime che arriveranno a Roma a toccare gli 8/9 gradi nelle ore più fredde.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni

Per i prossimi giorni gli esperti del sito IlMeteo.it prevedono l'arrivo di una nuova area di alta pressione, che entrerà nel Mediterraneo già da lunedì 7 novembre. "Si tratterà questa volta di un anticiclone ibrido, con contributi sia azzorriani, sia africani, il quale favorirà una decisa stabilità atmosferica con temperature che torneranno (dopo una pausa di solo qualche giorno) di nuovo oltre le medie, proprio nel cuore dell'Autunno, un po' come già avvenuto nelle ultime settimane", spiegano i meteorologi. Le massime raggiungeranno, si stima, i 22/23 gradi soprattutto nelle regioni del centro Sud.

Allerta meteo per vento forte e mareggiate a Roma e nel Lazio

Per oggi la Protezione Civile del Lazio ha emesso un'allerta meteo gialla valida dal primo pomeriggio e per le successive 18-24 ore. In particolare si prevedono sul Lazio "venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte sui crinali appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per vento su tutto il Lazio".