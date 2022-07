Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 5 luglio 2022: la pioggia non arriva, ancora caldo torrido Almeno fino a giovedì, il termometro segnerà ancora temperature molto al di sopra della media del periodo. Poi, forse, l’anticiclone africano Caronte lascerà spazio a una corrente di aria più fresca.

A cura di Enrico Tata

Ancora caldo torrido a Roma e in generale in tutto il Lazio. Almeno fino a giovedì, il termometro segnerà ancora temperature molto al di sopra della media del periodo. Poi, forse, l'anticiclone africano Caronte lascerà spazio a una corrente di aria più fresca proveniente dai Balcani. Fino ad allora, però, il caldo non lascerà le città e il litorale laziale. Oggi, martedì 5 luglio, le temperature massime raggiungeranno 37 gradi. La temperatura alle 8 di mattina sarà già di 26 gradi, stando a quanto riporta il bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal ministero della Salute. Domani, 6 luglio, le cose non cambieranno in città: massime sui 36 gradi e temperatura alle 8 intorno ai 25 gradi. Sia oggi che domani previsto un livello di allerta 3, colore rosso, per ondate di calore.

Giovedì qualche temporale sulle montagne del Lazio

Da giovedì, come anticipato, le temperature dovrebbero cominciare ad abbassarsi di qualche grado, anche se per il momento non sono previste precipitazioni a Roma. Possibili piogge e temporali, nella serata di giovedì, sui rilievi interni della regione, nel Reatino e sul Monte Terminillo. Nel weekend le temperature dovrebbero essere più fresche in tutto il Lazio, bisognerà attendere qualche ora per avere previsioni più aggiornate in merito.

Caronte fino a mercoledì, poi arriva l'aria fresca

Gli esperti del sito IlMeteo.it confermano che fino a mercoledì l'anticiclone Caronte causerà picchi di caldo estremo su tutta Italia, ma in seguito "inizierà il declino di Caronte con l'arrivo di aria più fresca dai Balcani con annesso intenso passaggio temporalesco dal Nordest verso il Centro-Sud. Calo termico fino a 10°C al Sud. Venti forti settentrionali.