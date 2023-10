Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 4 ottobre: ottobrata senza fine, ancora caldo Oggi, mercoledì 4 ottobre, le temperature massime a Roma supereranno i 30 gradi. Le minime, invece, non scenderanno al di sotto dei 15 gradi.

A cura di Enrico Tata

Ancora caldo e non sono previste precipitazioni per i prossimi giorni. Un'ottobrata romana senza fine. Oggi, mercoledì 4 ottobre, le temperature massime a Roma supereranno i 30 gradi. Le minime, invece, non scenderanno al di sotto dei 15 gradi. Il bel tempo ci accompagnerà almeno fino a lunedì 9 ottobre (ma potrebbe continuare ancora per tutta la prossima settimana) e non è previsto l'arrivo di perturbazioni. Le temperature massime si manterranno stabili intorno ai 28/29 gradi. Nel weekend, soprattutto, l'anticiclone africano Apollo regnerà incontrastato su tutta l'Italia.

Questa massa di aria calda, spiegano gli esperti del sito IlMeteo.it, "dall'interno del Nord Africa (Algeria e Marocco) trasporterà masse d'aria molto calde e dalle caratteristiche subtropicali (deserto del Sahara)". Per il weekend è prevista una vera e propria anomalia climatica: ben 8-10 gradi in più rispetto alle medie attese per il periodo.

Lorenzo Tredici, meteorologo de IlMeteo.it, spiega che questa "ondata di calore spaventa per la sua estensione e per la durata prevista: il caldo estremo, il clima cambiato, si osserva infatti anche in Europa con tantissimi nuovi record per il mese di Ottobre". Si può parlare non più di ottobrata romana, ma di ottobrata italiana: "Non fa caldo solo dal Lazio in giù, ma si registrano picchi estivi anche in Pianura Padana e soprattutto sulla Toscana, regione più calda dell’ultimo periodo. Ma poi, come ricordiamo bene dall’anno scorso, anche novembre si presenta spesso caldissimo: un anno fa abbiamo inventato il termine ‘Novembrata’, che molto probabilmente dovremo rispolverare il prossimo mese".