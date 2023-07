Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 4 luglio: rimonta l’alta pressione, temperature su Le massime supereranno facilmente i 30 gradi nella Capitale, ma in generale in tutte le zone pianeggianti della regione.

A cura di Enrico Tata

Per la giornata di oggi, martedì 4 luglio, a Roma e nel Lazio previsto sole e temperature in rialzo. Le massime supereranno facilmente i 30 gradi nella Capitale, ma in generale in tutte le zone pianeggianti della regione. I venti saranno moderati e i mari poco mossi.

La rimonta dell'alta pressione caratterizzerà tutta la settimana e nel weekend le temperature massime raggiungeranno valori molto alti. A Roma previsti 36 gradi sia sabato che domenica nelle ore più calde della giornata. Insomma, nei prossimi giorni ci aspettano temperature molto alte e superiori anche alle medie stagionali.

È in arrivo una potente ondata di caldo, la prima della stagione che porterà le temperature più vicine ai 40 gradi che ai 30 a Roma. Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, l'anticiclone africano si espanderà sull'Italia a partire da venerdì 7 luglio. "Si tratta di una massa d'aria rovente di matrice subtropicale (interno del deserto del Sahara) che verosimilmente provocherà, oltre a una maggiore stabilità atmosferica con più sole, anche un'impennata delle temperature", spiegano i meteorologi. Le temperature massime raggiungeranno, come detto, picchi vicini ai 40 gradi.

Secondo il sito 3BMeteo, per il prossimo fine settimana è prevista "una rimonta piuttosto energica dell'anticiclone africano verso il Mediterraneo centrale e l'Italia. Una massa di aria moto calda in innalzamento da Algeria e Tunisia punterà l'Italia, coinvolgendo soprattutto le isole maggiori dove le temperature cominceranno ad aumentare già nella giornata di venerdì, in misura leggermente minore le zone peninsulari".