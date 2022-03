Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 29 marzo: nuvole sparse e temperature in calo Nella giornata di oggi, martedì 29 marzo, sulle province del Lazio il cielo è coperto: attese per i prossimi giorni piogge e temperature in calo.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, martedì 29 marzo, il cielo continua ad essere coperto da nubi sparse. Le temperature, che fino alla fine dello scorso fine settimana si erano attestate con massime sui 20 gradi e minime poco inferiori alla decina, però, stavolta si abbassano: nelle province di Rieti e di Viterbo, ad esempio, nella giornata di oggi, le minime tornano ad aggirarsi intorno ai 3 gradi. In tutto il resto del territorio della regione Lazio, però, le minime restano comprese fra i 7 e i 10 gradi, capitale compresa.

Il meteo a Roma e nel Lazio oggi martedì 29 marzo

Come su tutto il resto della regione, anche sulla capitale il cielo appare coperto da nuvole e nubi che non permettono ai raggi del sole di filtrare e illuminare la città. Roma, nella giornata di oggi, si prepara alla pioggia prevista per domani, mercoledì 30 marzo, come si legge sul sito de Il Meteo.it. Le temperature minime si manifestano nelle prime ore della mattina, fra le 6 e le 7, con circa 9 gradi centigradi, mentre le massime, nel primo pomeriggio, non superano i 17 gradi. Le nuvole, invece, restano costanti per tutta la giornata.

Il meteo e le temperature sulla regione Lazio

Come previsto per Roma, il progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche, dalle leggere piogge a veri e propri temporali, insieme all'abbassamento di temperature, è atteso su tutto il resto delle province della regione.

Nella giornata di oggi, invece il tempo resta piuttosto simile a ieri: nuvole sparse a coprire il cielo e temperature comunque miti fra gli 11 e i 17 gradi a Frosinone; fra gli 11 e i 19 a Latina; fra gli 11 e i 18, come abbiamo visto a Roma. Le due province con le minime più basse, invece, sono Rieti e Viterbo, fra i 7 e i 19 gradi la prima e fra i 6 e i 20 la seconda.