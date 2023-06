Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 27 giugno: sole e temperature gradevoli fino al weekend Temperature stabili e sole fino a venerdì, ma sabato è previsto l’arrivo di una perturbazione che potrebbe portare piogge e temporali.

A cura di Enrico Tata

Cielo sereno e temperature comprese tra 18 e 32 gradi: queste le previsioni del tempo per oggi, lunedì 26 giugno, a Roma. Temperature stabili e sole fino a venerdì, ma sabato è previsto l'arrivo di una perturbazione che potrebbe portare piogge e temporali. Già da domenica, tuttavia, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo.

Ondate di calore, bollino verde in tutto il Lazio: temperature gradevoli

Le temperature gradevoli e leggermente sotto la media del periodo sono certificate dai bollettini sulle ondate di calore diramati dal Ministero della Salute: per quanto riguarda Roma, bollino verde, cioè allerta zero, sia nella giornata di oggi che in quella di domani mercoledì 28 giugno. Bollino verde anche a Latina, Rieti, Viterbo e Frosinone, sia oggi che domani.

Novità per il weekend: in arrivo una perturbazione

Per il fine settimana tra sabato 1 e domenica 2 luglio è in arrivo una perturbazione. Un ciclone porterà temporali e grandine soprattutto al centro nord. Possibili temporali su Lazio e Campania. Domenica 2 luglio il ciclone comincerà ad allontanarsi dall'Italia e l'alta pressione comincerà a rimontare, portando bel tempo e temperature alte.

Nella giornata di domenica, spiegano gli esperti del sito 3bMeteo, "l'anticiclone delle Azzorre sembra intenzionato a rimontare e ad espandersi verso il Mediterraneo centrale, favorendo il ripristino di condizioni più stabili e temperature in ripresa al Centro-Nord. Farà eccezione una residua variabilità sul basso versante adriatico e al pomeriggio in Appennino, con possibilità di alcuni fenomeni in esaurimento entro sera".