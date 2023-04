Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 27 aprile: cielo sereno sulla Capitale, massime sui 20 gradi Da sabato, però, cambierà tutto e tornerà molto probabilmente il maltempo. Fino a venerdì, invece, sono previste giornate stabile e soleggiate con temperature in aumento di giorno in giorno grazie all’influenza di un anticiclone africano.

A cura di Redazione Meteo

Cielo sereno e massime intorno ai 20 gradi: queste le previsioni del tempo per oggi, giovedì 27 aprile, a Roma. Identiche le condizioni per quanto riguarda domani, venerdì 28 aprile. Da sabato, però, cambierà tutto e tornerà molto probabilmente il maltempo. Fino a venerdì, invece, sono previste giornate stabile e soleggiate con temperature in aumento di giorno in giorno grazie all'influenza di un anticiclone africano.

Come detto, però, il ponte del primo maggio potrebbe essere caratterizzato dal maltempo. Il weekend è a rischio e già domenica sono previsti i primi temporali. Nella notte tra sabato e domenica arriverà in Italia un fronte perturbato proveniente dal Nord Europa, che porterà temperature più fresche e tante piogge. I temporali caratterizzeranno le prime ore di domenica nelle regioni del Nord Ovest, ma in seguito il maltempo si sposterà al Centro e soprattutto nelle regioni tirreniche, Lazio compreso.

Stando a quanto scrivono gli esperti del sito 3BMeteo, la giornata di lunedì primo maggio dovrebbe essere caratterizzata da instabilità diffusa e calo delle temperature in tutte le regioni d'Italia. "Condizioni instabili e fresche permarrebbero sulle regioni centro-settentrionali, anche con il possibile ritorno della neve sulle vette alpine. Si tratta però di una tendenza che potrebbe subire modifiche nei prossimi giorni, a causa della distanza temporale". Al momento (ma come abbiamo visto le previsioni sono ancora incerte) i principali siti meteo prevedono pioggia sia domenica che lunedì primo maggio. Sabato dovrebbe cominciare ad aumentare la nuvolosità, ma non sono previste precipitazioni.