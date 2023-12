Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 26 dicembre: a Santo Stefano nuvole ma fa ancora caldo Oggi, Santo Stefano, le temperature si manterranno alte a Roma, con le minime molto vicine ai valori massimi: durante la notte, infatti, le temperature non scenderanno sotto i 12 gradi e nelle ore più calde della giornata il termometro arriverà a toccare anche 15 gradi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Ancora nuvole e ancora temperature sopra la media del periodo. Per la giornata di oggi, martedì 26 dicembre 2023, festa di Santo Stefano, cielo coperto a Roma lungo tutto l'arco della giornata, ma non sono previste precipitazioni. Le temperature si manterranno alte, con le minime molto vicine ai valori massimi: durante la notte, infatti, le temperature non scenderanno sotto i 12 gradi e nelle ore più calde della giornata il termometro arriverà a toccare anche 15 gradi. La situazione, almeno dal punto di vista del freddo, non cambierà fino a Capodanno. Sabato, però, potrebbe piovere sulla Capitale, ma la notte del primo dell'anno dovrebbe essere salva, almeno a Roma. Previste piogge, invece, su altre zone del Lazio.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, 26 dicembre, previste ampie schiarite nel corso della giornata soprattutto nelle zone interne del Lazio, in provincia di Rieti.

L'anticiclone che sta insistendo in questi giorni su tutta la penisola, spiegano i meteorologi, sarà indebolito da un fronte atlantico che arriverà tra mercoledì e giovedì. Secondo gli esperti del sito 3BMeteo.com, "Il debole fronte atlantico che transiterà su alcune delle nostre regioni centro-settentrionali giovedì 28 dicembre non lascerà il segno, ma avrà il merito di dare il via ad un graduale smantellamento dell'anticiclone".

Inoltre, spiegano ancora i meteorologi, "tra il 29 dicembre e San Silvestro il flusso perturbato atlantico si abbasserà ulteriormente di latitudine e il tempo comincerà a farsi di conseguenza più dinamico, con il passaggio di una serie di fronti che coinvolgeranno parte della nostra penisola".