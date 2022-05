Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 25 maggio: nuvole sparse. Temperature fino a 31 gradi a Roma Oggi il sole splende sul Lazio, ma sono attese anche tante nuvole, soprattutto sulla capitale: le temperature, ormai estive, arrivano fino a 31 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, mercoledì 25 maggio, il cielo sulla regione Lazio si presenta con nuvole sparse che nascondono la luce del sole. Nonostante la mancanza del cielo sereno, però, le temperature restano davvero molto alte: la massima si tocca nella città di Roma, dove si arriva a 31 gradi. Nelle altre province, invece, le temperature oscillano fra i 14 e i 30 gradi in tutto il Lazio.

Previsioni meteo a Roma oggi mercoledì 25 maggio

Nella capitale, per quasi tutta la mattina, il tempo è variabile e il cielo talmente ricco di nuvole da risultare completamente coperto verso l'ora di pranzo, fra le 13 e le 14. Diversamente, a partire dall'ora successiva, nel cielo torna a splendere il sole: per il pomeriggio, fino alle 17 circa, si prevede molto caldo tanto che è lo stesso sito di il Meteo.it che, facendo notare le temperature alte che proprio in quelle ore toccano il picco di quasi 31 gradi, suggerisce l'uso di una crema solare per evitare le scottature. Le temperature minime, invece, si raggiungono soltanto a tarda notte e non scendono mai sotto i 16 gradi.

Previsioni meteo nel Lazio: continua il caldo

Anche nelle altre province della regione Lazio il cielo si mostra con il sole, ma nuvoloso: le temperature minime nei territori laziali si fermano a 14 gradi mentre le massime, esclusa Roma, arrivano a 30 gradi.

I 14 gradi, che caratterizzano la prima mattina e la sera inoltrata, sono attesi a Viterbo, Rieti e Frosinone: nelle tre province, invece, le massime raggiungono rispettivamente i 28, 29 e 30 gradi. Nel capoluogo pontino, invece, le temperature minime non si abbassano oltre ai 16 gradi, mentre quelle massime si aggirano sui 29.