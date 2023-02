Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 22 febbraio: cielo nuvoloso, ma niente pioggia Per i prossimi giorni il cosiddetto ‘anticiclone di Carnevale’ si manterrà sul nostro Paese, poi da domenica potrebbe verificarsi una violenta irruzione di una massa di aria gelida polare con conseguente crollo termico e drastico peggioramento del meteo.

A cura di Redazione Meteo

Il cielo a Roma oggi, mercoledì 22 febbraio 2023, sarà nuvoloso lungo tutto l'arco della giornata. Le temperature saranno comprese tra 10 e 13 gradi. I venti saranno di debole intensità. Fino a sabato è previsto un graduale aumento delle temperature, con il cielo che si manterrà variabile. Domenica potrebbero tornare le prime piogge, ma ancora non ci sono certezze in tal senso. Per i prossimi giorni il cosiddetto ‘anticiclone di Carnevale' si manterrà sul nostro Paese, poi da domenica potrebbe verificarsi una violenta irruzione di una massa di aria gelida polare con conseguente crollo termico e drastico peggioramento del meteo soprattutto al centro sud Italia. Nevicate potrebbero verificarsi nelle zone interne del Lazio già nella giornata di domenica. Coinvolte le zone montane della regione, ma anche, forse, quelle collinari. Occhi puntati anche sui Castelli Romani.

Domenica in arrivo aria gelida dalla Russia e possibili nevicate

Spiegano gli esperti del sito IlMeteo.it che nel weekend potrebbe arrivare dalla Russia "un nucleo di aria artico-continentale molto fredda che si dirigerà dapprima verso il cuore del Vecchio Continente, per poi tuffarsi nel bacino del Mediterraneo. Questa massa d'aria prettamente invernale proseguirà il suo lungo viaggio andando ad "agganciare" un'area di bassa pressione presente sul bacino del Mediterraneo dandogli nuova forza e vigore innescando un'ondata di maltempo, in particolare al Centro-Sud". Domenica 26 febbraio, come anticipato, tornerà a cadere la neve anche al centro sud Italia sui settori adriatici e poi in Umbria, in Campania e nel Lazio.