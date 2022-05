Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 21 maggio: caldo estivo, termometro sopra i 30 gradi Oggi, sabato 21 maggio, il cielo a Roma sarà sereno in mattinata e leggermente coperto nel pomeriggio.

A cura di Enrico Tata

Un weekend col caldo di luglio. Una vera e propria ondata di calore. Oggi, sabato 21 maggio, il cielo a Roma sarà sereno in mattinata e leggermente coperto nel pomeriggio. Le temperature sono comprese tra 13 gradi e 30 gradi. Domani farà ancora più caldo: le massime supereranno i 31/32 gradi nelle ore più calde della giornata. Almeno fino a lunedì il cielo dovrebbe essere sereno, ma già da martedì il tempo potrebbe peggiorare e potrebbero tornare le piogge.

Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore e direttore del sito IlMeteo.it, indicano che le temperature massime toccheranno nel fine settimana 35-36 gradi in alcune città del centro sud. Nel weekdn, spiega Sanò, "c'e' la possibilità di infrangere altri primati di maggio: potremo superare i valori massimi registrati nella storia in questo mese, soprattutto su alcune zone del Nord-Ovest e in Sardegna. Al momento i record sono intorno ai 33-34 C, localmente i valori previsti saranno proprio vicino a questi numeri".

"Sappiamo da anni di ricerca che la prima ondata di calore è la più pericolosa, per questo la fase calda in atto potrebbe creare forti disagi durante il weekend quando raggiungerà l'apice. Le temperature attese fino a 35 gradi saranno accompagnate anche da un alto tasso di umidità: temperature percepite elevate con condizioni afose, opprimenti o asfissianti".

Temporali in arrivo la prossima settimana

La prossima settimana torneranno i temporali. Una nuova fase instabile arriverà nelle regioni del nord da martedì 24 giugno. Le previsioni per quanto riguarda Roma e il Lazio, però, sono ancora incerte.