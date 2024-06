video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 21 giugno: caldo estremo, bollino rosso nella Capitale Caldo estremo oggi a Roma, ma già da domani le massime dovrebbero calare di 3 o 4 gradi. Domenica le massime torneranno addirittura sotto i 30 gradi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

36 CONDIVISIONI condividi chiudi

Allerta caldo estremo a Roma, dove il termometro toccherà oggi, venerdì 21 giugno, 37 gradi intorno alle ore 14. Secondo il bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della salute, la giornata sarà caratterizzata da un allarme di livello 3, bollino rosso, il più alto. Bollino rosso anche a Rieti, Frosinone e Latina. Bollino arancione a Viterbo.

Per fortuna, questa ondata di calore africano avrà vita breve, perché già da sabato le temperature caleranno. Nella giornata del 22 giugno, le massime torneranno a Roma intorno a 32/33 gradi e domenica torneranno addirittura al di sotto della soglia dei 30 gradi. Le condizioni non cambieranno almeno fino ai primi giorni della prossima settimana. Per il momento i meteorologi non prevedono precipitazioni sul Lazio fino a martedì, quando potrebbero verificarsi acquazzoni sulla Capitale. Per avere informazioni più certe, tuttavia, bisognerà attendere almeno fino a sabato. ca

Dal Nord Europa arriverà nel fine settimana del 22 e 23 giugno un fronte instabile che porterà forti piogge nel Nord Italia. Già da Sabato 22 Giugno, spiegano i meteorologi del sito IlMeteo.it, "sotto osservazione saranno soprattutto le Alpi, dove si verificheranno i primi rovesci. Sul resto del Paese, l'anticiclone africano continuerà invece a mantenere condizioni di generale stabilità, anche se è atteso un primo calo delle temperature. Dalla successiva notte e soprattutto nel corso di Domenica 23 Giugno, il fronte temporalesco irromperà in maniera decisa andando ad interagire con le masse d'aria calde preesistenti portate dall'alta pressione sub-tropicale Minosse".