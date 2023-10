Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 20 ottobre 2023: cielo coperto e temporali sparsi Massima di 26 gradi a Roma, 25 nelle altre province. Se le temperature sembrano poco autunnali a ricordarci che siamo in ottobre ci pensano le nuvole e le piogge sparse in tutta la regione Lazio.

A cura di Beatrice Tominic

Continuano le perturbazioni nella regione Lazio, ma le temperature tornano in aumento, con massime che si trovano intorno ai 25 gradi, fatta eccezione per Roma in cui si raggiungono addirittura i 26 e le minime che non scendono sotto ai 17 gradi centigradi di Rieti. Ancora cielo coperto e piogge, con qualche temporale isolato soprattutto nel reatino e nel viterbese. A partire dalla mattina di oggi e per le successive 24 -36 ore consecutive, inoltre, la Protezione Civile della Regione Lazio ha emanato allerta gialla per il vento forte e le raffiche di bufera in tutti i territori della regione.

Che tempo fa oggi a Roma

La mattinata si apre con le nubi sparse sulla capitale: in breve tempo, però, il cielo si copre totalmente, ingrigendo la città. La pioggia, secondo quanto riporta Il Meteo.com, arriva soltanto in serata, dopo le 21, con piogge forti e temporali. Le temperature si muovono fra i 19 e i 26 gradi centigradi, attesi soltanto nella fascia centrale della giornata.

Le previsioni meteo oggi nelle province

Pioggia anche sulle province. È il caso dei territori del reatino, dove per oggi sono attesi temporali isolati e piogge sparse, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio e serata dopo una giornata di nuvole e cielo coperto. le temperature registrate qui sono fra le più basse della regione, comprese fra i 17 e i 25 gradi centigradi. Situazione simile nel viterbese dove, dopo una giornata di nubi sparse alternate a qualche schiarita, arrivano piogge consistenti. Le temperature sono comprese fra i 18 e i 25 gradi centigradi.

Più alte, invece, nei capoluoghi a sud del Lazio. A Frosinone il termometro oscilla fra i 18 e i 25 gradi centigradi. Dopo una mattinata di schiarite e nuvole sparse e un pomeriggio di cielo coperto e grigio, arriva la pioggia in tarda serata. Stessa situazione anche nel capoluogo pontino, dove il cielo resta coperto tutto il giorno e le temperature sono comprese fra i 21 e i 25 gradi.