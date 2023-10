Meteo Roma e Lazio, allerta gialla per vento forte e raffiche di burrasca domani, venerdì 20 ottobre Venti forti, con raffiche di burrasca o burrasca forte su tutti i territori della Regione Lazio, compresa la capitale. L’allerta gialla scatta nella mattina di venerdì 20 ottobre ed è valida per le successive 24-36 ore.

A cura di Beatrice Tominic

Allerta per il forte vento a Roma e nel Lazio. A comunicarlo è la Protezione Civile della Regione Lazio che ha emesso un'allerta di colore giallo dalle prime ore del mattino e per le successive 24-36 ore. Dopo una mattinata di nuvole e cielo coperto, durante il pomeriggio il tempo peggiora progressivamente fino all'arrivo di perturbazioni, anche forti, su tutti i territori delle province laziali, da piogge a temporali. A cui si aggiunge, fin dalla mattina, il forte vento.

Il messaggio della Protezione Civile

Come anticipato, l'allerta inizia domani mattina, venerdì 20 ottobre 2023 ed è valida per le successive 24-36 ore. Secondo quanto riportato dall'avviso, si prevede la progressiva estensione sul Lazio di venti forti meridionali con raffiche di burrasca o burrasca forte.

Prima di concludere, nel messaggio viene ricordato che, in caso di bisogno, è necessario attivare le fasi operative "previste dalla propria pianificazione di Protezione Civile ed adottare tutti gli adempimenti di competenza in relazione ai seguenti Livelli di Allerta valutati dal Centro Funzionale Regionale".

Il meteo domani nella Regione Lazio

Secondo le previsioni meteo di domani, venerdì 20 ottobre 2023, oltre al forte vento e al cielo coperto, torna la pioggia a partire dalla seconda fase della giornata in tutta la regione, capitale compresa. Dal tardo pomeriggio, per tutta la serata, alle piogge si aggiungono rilievi temporaleschi sparsi e isolati. Le prime perturbazioni colpiranno le zone a nord della regione e quelle appenniniche per poi raggiungere quelle centrale (come Roma) e quelle più meridionali, nei territori del capoluogo ciociaro e quelli pontini.