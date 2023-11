Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 2 novembre: allerta maltempo, previsti temporali L’Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla valida dalle prime ore di oggi e per le successive 18-24 ore.

A cura di Enrico Tata

Allerta maltempo per la giornata di oggi, giovedì 2 novembre, nel Lazio. L’Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha infatti emesso un’allerta gialla valida dalle prime ore di oggi e per le successive 18-24 ore. In particolare si prevedono sul Lazio precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati.

Per la giornata di oggi previsti temporali a Roma lungo tutto l'arco della giornata, soprattutto in tarda mattinata e nel corso della tarda serata. Per quanto riguarda le temperature, le massime si attesteranno intorno ai 21 gradi e le minime intorno ai 14 gradi.

Previsti temporali anche nella giornata di venerdì e in generale nel fine settimana. Leggero miglioramento sabato, ma domenica torneranno le piogge, anche di forte intensità su tutta la regione. Le temperature si manterranno stabili, con le massime a 20/21 gradi nelle ore più calde delle giornate e le minime intorno ai 13/14 gradi nelle ore notturne.

La perturbazione in arrivo domani sull'Italia, spiegano gli esperti del sito IlMeteo.it, si farà sentire sul Lazio soprattutto nelle prime ore di venerdì 3 novembre. Secondo i meteorologi "nella giornata di Giovedì 2 Novembre, la Tempesta Ciaran investirà dapprima l'Europa Nord-occidentale ed entro Venerdì i suoi effetti arriveranno anche in Italia. La giornata di Giovedì 2 Novembre sarà caratterizzata da un forte maltempo che tornerà a coinvolgere in forma più evidente le medesime regioni: saranno questi i primi effetti della Tempesta Ciaran. Si tratterà di un vero e proprio ciclone atlantico".