Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 2 agosto 2022: massime in lieve flessione, 35 gradi

A cura di Enrico Tata

(La Presse)

Continuerà a fare caldo a Roma e in generale nel Lazio. Ma le temperature massime subiranno una lieve flessione fino a dopodomani, come testimonia il bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal ministero della Salute. Sia oggi, martedì 2 agosto, che domani, mercoledì 3 agosto, l'allerta caldo sarà di livello 1, bollino giallo. Farà caldo, come detto, ma meno rispetto agli ultimi giorni della scorsa settimana, caratterizzati da un'allerta di livello 3, bollino rosso. Alle 8 di mattina il termometro segnerà 25/26 gradi e alle 14, ora più calda della giornata, arriverà a segnare 35/34 gradi, con la temperatura massima percepita a 35 gradi. Oggi e domani bollino giallo anche nelle altre province del Lazio: Rieti, Latina, Frosinone e Viterbo.

Da giovedì, spiegano gli esperti del sito 3bMeteo.com, le temperature torneranno a salire per una nuova ondata di calore. Nelle zone interne del Lazio il termometro raggiungerà picchi di 38 gradi e venerdì a Roma verranno toccati i 36/37 gradi. "L'ondata di caldo intenso potrebbe proseguire fino alla fine della settimana, anche se al Nord la presenza di qualche temporale in più, non solo in montagna ma anche su tratti della pianura, potrebbe innescare un lieve calo dei valori diurni, in condizioni però decisamente afose. Vista la distanza temporale la tendenza potrebbe subire modifiche", spiegano ancora i meteorologi. Insomma, almeno fino alla fine della settimana, non ci sarà alcuna precipitazione sulla città di Roma. Le temperature, inoltre, si manterranno al di sopra della media del periodo e all'orizzonte non c'è alcuna perturbazione in arrivo.