Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 19 aprile: nubi sparse, fino al 25 non piove più Le temperature saranno comprese tra 10 e 16 gradi. Il tempo sarà instabile, ma senza precipitazioni, fino a giovedì e poi tornerà nel nostro Paese l’anticiclone delle Azzorre.

A cura di Redazione Meteo

Oggi, mercoledì 19 aprile, il cielo sarà poco nuvoloso con qualche schiarita nell'arco della giornata a Roma. Le temperature saranno comprese tra 10 e 16 gradi. Il tempo sarà instabile, ma senza precipitazioni, fino a giovedì e poi tornerà nel nostro Paese l'anticiclone delle Azzorre.

Torna l'anticiclone delle Azzorre nel weekend

Spiega Lorenzo Tedici, esperto del sito IlMeteo.it, che quest'area di alta pressione "attualmente copre le Isole Britanniche, da qui va ad unirsi ad un altro campo di alta pressione sulla Scandinavia formando un unico e robusto blocco sul Nord Europa. Nel cuore del Continente, tra Germania e Grecia passando per l'Italia, il campo è invece aperto ad incursioni fredde ed instabili da Nord e Nord-Est. Ecco che sul Mediterraneo Centrale insisterà per almeno altri 2 giorni una bassa pressione in quota che favorirà frequenti temporali sul Centro-Sud italiano. Tra domani pomeriggio e giovedì sono previsti "potenziali forti temporali" anche nel Nord del nostro Paese". Per questo motivo almeno fino a domani il tempo sarà instabile praticamente su tutta Italia.

Il bel tempo arriverà nel weekend e le temperature torneranno ad aumentare, con le massime che saliranno intorno ai 20 gradi nella Capitale. Non pioverà almeno fino a lunedì, ma per il momento anche la giornata di martedì 25 aprile viene segnalata come soleggiata nella Capitale. Per il momento i meteorologi del principali siti di previsioni meteo non si sbilanciano sul weekend del primo maggio. Per il momento non è possibile neanche dare per certo un aumento delle temperature per l'ultimo weekend di aprile.