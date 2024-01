Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 16 gennaio: in arrivo il grande gelo con temperature sottozero Nel fine settimana tutto dovrebbe cambiare, con una perturbazione che non solo porterà nuove piogge, ma anche temperature vicinissime allo zero anche in pianura. L’arrivo di questo fronte di gelo e venti artici è atteso per venerdì 19 gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tra oggi, martedì 16 gennaio, e venerdì il cielo a Roma e nel Lazio sarà nuvoloso, con qualche possibile precipitazione di intensità non particolarmente elevata.

Fino a giovedì temperature alte, fino a 17 gradi nel Lazio

Le temperature si manterranno sopra le medie stagionali, con le massime che si manterranno comprese a Roma tra i 15 e i 17 gradi e le minime comprese tra 10 e 13 gradi. Questa fase di perturbazione sarà spinta da miti venti di Libeccio, che determineranno queste temperature così poco invernali.

Ma nel fine settimana tutto dovrebbe cambiare, con una perturbazione che non solo porterà nuove piogge, ma anche temperature vicinissime allo zero anche in pianura. L'arrivo di questo fronte di gelo e venti artici è atteso per venerdì 19 gennaio a partire dal Nordest.

Da venerdì arriva il grande gelo, domenica sottozero a Roma

Spiega Antonio Sanò, direttore del sito IlMeteo.it: "Da Venerdì ci sarà una nuova irruzione artica. Si formerà un ciclone sul medio Adriatico che farà peggiorare il tempo su Nordest, Marche, Abruzzo e Molise. Complice il calo repentino delle temperature la neve scenderà ancora una volta a quote di collina, questa volta sulle regioni adriatiche centrali e sarà probabile fino in pianura (a ridosso dei rilievi) in Emilia Romagna. A seguire l’aria artica dilagherà su tutta Italia facendo crollare le temperature di molti gradi".

Stando alle previsioni dei principali siti meteo (ancora non del tutto attendibili), nella giornata di domenica 21 gennaio 2024 a Roma le minime dovrebbero scendere a 0 e le massime non dovrebbero superare i 9 gradi nelle ore più calde della giornata.