Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 15 luglio: si apre un’altra settimana rovente

A cura di Redazione Meteo

Con la giornata di oggi, lunedì 15 luglio, si apre un'altra settimana rovente per tutta Italia e, nello specifico, per Roma e per il Lazio. Saranno altri sette giorni di bollino rosso ed emergenza caldo per la Capitale. I meteorologi, infatti, ancora non sanno dire con certezza quando l'anticiclone africano abbandonerà, almeno temporaneamente, il nostro Paese o, quantomeno, diminuirà di intensità.

La giornata di oggi a Roma sarà caratterizzata da cielo sereno e temperatura compresa tra 21 e 37 gradi. Anche martedì e mercoledì le temperature massime saliranno intorno ai 37 gradi e anche queste giornate saranno contrassegnate dal bollino rosso, livello d'allerta 3, il più alto sulla scala di pericolo.

L'anticiclone sub-tropicale Caronte si espanderà ulteriormente proprio a partire da oggi. Secondo i meteorologi del sito IlMeteo.it, "le temperature saranno destinate a salire fino a toccare punte notevolmente al di sopra della media, con anomalie fino a 8-10°C. Si prevedono picchi di 36-37°C nelle pianure del Nord, 38-41°C al Centro o addirittura i 42-43°C in Puglia e sulle Isole Maggiori. L'afa contribuirà ad aumentare la sensazione di caldo, rendendo il clima ancora più opprimente".

Queste condizioni, come detto, si manterranno stabili almeno fino al prossimo fine settimana. Secondo gli esperti de IlMeteo.it, "solo nelle regioni settentrionali, tra Domenica 21 e Lunedì 22 sarà possibile qualche nota d'instabilità, specie sui rilievi ed una conseguente, seppur molto contenuta, attenuazione del Caldo. Si tratta comunque di una situazione ancora da confermare".