Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 15 agosto: qualche temporale a Ferragosto, a che ora pioverà I temporali previsti per oggi, lunedì 15 agosto, sul Lazio, arriveranno probabilmente soltanto in serata. Il pranzo di Ferragosto, quindi, dovrebbe essere salvo.

A cura di Enrico Tata

Sarà un Ferragosto all'insegna dell'instabilità, dal punto di vista meteorologico. C'è però una buona notizia: i temporali previsti per oggi, lunedì 15 agosto, sul Lazio, arriveranno probabilmente soltanto in serata. Il pranzo di Ferragosto, quindi, dovrebbe essere salvo, almeno stando alle previsioni dei principali siti di previsioni meteo. Secondo 3bMeteo, mattina soleggiata o parzialmente nuvolosa su tutto il Lazio. Poi nel pomeriggio cominceranno a formarsi celle temporalesche a Nord, nel Viterbese. Si sposteranno progressivamente verso Sud e in serata potrebbe piovere anche a Roma. Secondo il sito IlMeteo.it a Roma potrebbe piovere (e debolmente) soltanto in piena notte. In questo caso, tutta la giornata di Ferragosto sarebbe salva. Secondo le previsioni dell'Aeronautica militare, infine, i temporali arriveranno nel pomeriggio nel Reatino e nel Viterbese. A Roma pioverà in serata e ci potrebbero essere temporali forti nella notte nelle province di Frosinone e Latina. A Roma le temperature saranno comprese tra 21 e 32 gradi.

Per oggi la Protezione civile ha emesso un'allerta meteo gialla per temporali che si dovrebbero verificare soprattutto nelle zone a Nord del Lazio, nel Viterbese.

Da martedì 16 arriverà una nuova ondata di calore, che farà alzare le temperature di diversi gradi. La notizia buona è che dovrebbe durare pochi giorni. Secondo i meteorologi del sito 3bMeteo, martedì 16 agosto al Centro il meteo sarà "variabile con qualche piovasco sparso sui versanti tirrenici. Nel pomeriggio locali temporali su Appennino e Marche. Temperature in locale rialzo, massime tra 30 e 35. Per quanto riguarda mercoledì 17 agosto al Centro tempo "stabile e ampiamente soleggiato con caldo in ulteriore intensificazione. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 con punte oltre i 40 in Sardegna".