Allerta maltempo a Roma e nel Lazio per domani, Ferragosto: possibili temporali forti Allerta meteo sul Lazio. Previsti temporali dalla tarda mattinata di domani, lunedì 15 agosto, soprattutto sul Viterbese.

A cura di Enrico Tata

La Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo per domani, lunedì 15 agosto (Ferragosto), valida in cinque regioni italiane e tra queste c'è il Lazio. Una perturbazione di origine atlantica, si legge nella nota, transiterà sull'Europa occidentale tra domani e martedì. Questo determinerà un peggioramento delle condizioni meteo al Centro-Nord e causerà la formazione di rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità. L'avviso prevede dalla tarda mattinata di domani precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, anche intenso, su Toscana, Umbria, Marche e Lazio, soprattutto sui settori settentrionali. "I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di ferragosto, allerta gialla su Liguria, Toscana, Umbria, Marche e settori settentrionali del Lazio", si legge ancora. Per quanto riguarda il Lazio si verificheranno temporali soprattutto nel Viterbese già dalla tarda mattinata. Poi il maltempo si sposterà verso Sud, ma nella Capitale potrebbe dovrebbe piovere soltanto in serata. Previsti temporali nella notte tra uk 15 e il 16 agosto anche in provincia di Latina.

Sul sito della Protezione Civile si legge: si verificheranno domani precipitazioni "da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su regioni settentrionali, su Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sui settori alpini del Triveneto e su Toscana, Marche, Umbria e Lazio settentrionale".