Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 12 dicembre: arriva l'alta pressione, forse dura fino a Natale

La giornata di oggi, martedì 12 dicembre, sarà caratterizzata a Roma da cielo poco nuvoloso con temperature comprese tra 14 e 17 gradi, superiori, quindi, alle medie stagionali. I venti saranno deboli sia in mattinata che nel pomeriggio e in serata. Per la giornata di domani, mercoledì 13 dicembre, i meteorologi prevedono a Roma cielo nuvoloso con temperature in aumento (le massime previste intorno ai 18 gradi).

Da venerdì, spiegano gli esperti del Centro Meteo Italiano, potrebbe arrivare una ‘saccatura depressionaria' sul nostro Paese, che porterà condizioni instabili e un calo generale delle temperature, che torneranno in media o poco sotto ai valori stagionali. Da domenica, però, è previsto l'arrivo di "un vasto e robusto campo di alta pressione sui settori occidentali del continente. Questo potrebbe portare una nuova fase asciutta e un aumento delle temperature".

Per i meteorologi del sito IlMeteo.it, "dal prossimo weekend e fino al 20 Dicembre il protagonista assoluto sarà l'anticiclone (con contributi in parte oceanici e in parte africani) il quale, accompagnato da aria calda in quota, dominerà la scena su buona parte dell'Europa centro occidentale.

In sostanza, saremo di fronte ad una vastissima area di alta pressione che di fatto bloccherà qualsivoglia perturbazione atlantica o irruzione di aria fredda in discesa dal Polo Nord. L'anomalia più rilevante riguarderà il campo delle temperature: solitamente questo è uno dei periodi più freddi dell'anno e invece sono attesi, pensate, scarti rispetto alla media climatica di +10°C specie sulle zone di montagna e sulle regioni del Centro".