Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 12 agosto: torna l’anticiclone africano, massime in salita Secondo il bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute, dall’allerta 0, verde, di ieri si passerà a quella gialla, allerta di livello 1, del weekend.

A cura di Enrico Tata

(La Presse)

Torna l'anticiclone africano, che poterà con sé una nuova ondata di calore. Per ora, tuttavia, non sembra per nulla paragonabile al terribile caldo di fine luglio. Oggi, sabato 12 agosto, le massime saliranno a Roma intorno ai 32 gradi, che diventeranno 33 nella giornata di domenica. La temperatura percepita, a causa dell'umidità, sarà di 34/35 gradi. Alle 8 di mattina si registreranno 22 e 23 gradi. Secondo il bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute, dall'allerta 0, verde, di ieri si passerà a quella gialla, allerta di livello 1, del weekend. Niente di preoccupante, ancora.

Per ferragosto è previsto ancora un lieve aumento delle massime, che potrebbero arrivare a 35/36 gradi nella Capitale. Insomma, farà molto caldo, ma le temperature si manterranno vicine ai valori medi stagionali. Come detto, niente di paragonabile con l'ondata di calore di fine luglio. Il picco di questa ondata di calore si registrerà probabilmente proprio a Ferragosto e intorno a domenica 20 agosto è previsto un primo calo, lieve, nelle temperature e un aumento dell'instabilità.

Spiegano gli esperti del sito IlMeteo.it che la causa di questa nuova ondata di caldo è l'anticiclone africano, che il sito ha denominato ‘Nerone'. Quest'area di alta pressione "dall'interno del deserto del Sahara, si allungherà verso l'Europa e il mar Mediterraneo già da Lunedì 14 (in realtà gli effetti si sentiranno su parte dell'Italia già da Domenica 13), inglobando di conseguenza anche il nostro Paese". Si tratta, spiegano ancora i meteorologi, "di una massa d'aria molto calda di matrice subtropicale che provocherà oltre a un'estrema stabilità atmosferica con tanto sole anche un'impennata delle temperature".