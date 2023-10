Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 10 ottobre: ancora caldo anomalo, 31 gradi nella Capitale Oggi, martedì 10 ottobre, le temperature massime toccheranno a Roma ben 31 gradi. Le minime, invece, non scenderanno sotto i 16 gradi.

A cura di Enrico Tata

Ancora anticiclone africano e ancora caldo anomalo in tutta Italia e anche a Roma e nel Lazio. Oggi, martedì 10 ottobre, le temperature massime toccheranno a Roma ben 31 gradi. Le minime, invece, non scenderanno sotto i 16 gradi. Andrà meglio a partire da giovedì, con le massime in caldo di due/tre gradi. Il prossimo weekend, probabilmente domenica o al massimo lunedì, cambierà tutto: arriveranno piogge e le temperature scenderanno di diversi gradi.

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, "in questo inizio di settimana il cuore pulsante dell'anticiclone africano continuerà imperterrito a dispensare stabilità atmosferica e un caldo davvero esagerato per il periodo, non solo sull'Italia, ma anche su gran parte dei settori centro-occidentali del Vecchio Continente".

Almeno fino a venerdì 13 ottobre l'alta pressione africana continuerà a imperversare su tutta l'Italia, con temperature che si manterranno sempre superiori alle medie del periodo. Nel weekend, come anticipato, potrebbe cambiare tutto: "Sarà proprio il prossimo Fine Settimana a mostrarci qualche importante novità: la nostra attenzione si concentra verso le fredde terre del Nord Europa, da dove scenderà un vortice ciclonico pronto a minacciare sia il meteo che i termometri visto che ci attendiamo l'arrivo di masse d'aria fresca e instabile che già da sabato 14 porteranno i primi disturbi sulle nostre aree alpine e prealpine".

Bisognerà capire quando il maltempo arriverà nel Lazio, forse domenica oppure lunedì. Per avere più certezze, però, occorrerà aspettare ancora qualche giorno.