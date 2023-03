Previsioni meteo Roma e Lazio lunedì 6 marzo: nuvole e qualche pioggia Lunedì di nuvole su tutti i territori del Lazio: qualche pioggia a Rieti e Viterbo, temperature comprese fra i 3 e i 15 gradi in tutto il Lazio.

A cura di Beatrice Tominic

Dopo due giorni quasi primaverili, tornano le nuvole e la pioggia nei territori della regione Lazio: nubi e precipitazioni caratterizzeranno l'interra settimana Le temperature restano piuttosto basse e variano da una minima di 3 gradi centigradi a Viterbo e a Rieti fino ad una massima di 15 registrata a Latina.

Previsioni meteo a Roma: temperature sopra i 10 gradi e nuvole

La capitale oggi, lunedì 6 marzo, si sveglia con un cielo limpido e sole. A partire dall'ora di pranzo e per tutto il pomeriggio, però, appare coperto da qualche nuvola fino alla sera: nessuna precipitazione è prevista per tutta la giornata. Le temperature, infine, come riporta Il Meteo.it si aggirano fra la minima di 9 gradi e la massima di 14.

Previsioni meteo sulle province

Temperature molto più rigide, invece, nella provincia più a nord e quella appenninica della regione Lazio, rispettivamente Viterbo e Rieti. In entrambi i casi la minima attesa in questo lunedì è di 3 gradi, mentre la massima di 12 e 11 gradi: sia nel viterbese che nel reatino il cielo appare molto coperto fin dalla mattina, con piogge sparse nel corso della prima parte della giornata, mentre nel corso della serata il cielo si libera fatta eccezione per qualche nuvoletta passeggera.

Leggi anche Previsioni meteo Roma e Lazio oggi lunedì 13 febbraio: ancora bel tempo e niente pioggia

Nubi sparse ma temperature meno rigide nella zona più a sud della regione Lazio: per tutto il corso della giornata, il cielo appare coperto da nubi, ma non è prevista pioggia né nel frusinate né nei territori di Latina. Nel primo caso le temperature sono un po' più basse e si aggirano fra i 4 e i 13 gradi centigradi, mentre nel capoluogo pontino fra gli 8 e i 15.