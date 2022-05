Previsioni meteo Roma e Lazio lunedì 30 maggio 2022: nubi sparse. Temperature alte, sotto i 30 gradi Oltre a qualche nuvoletta, sulla regione Lazio torna il sole: le temperature restano ancora molto alte, ma non raggiungono i 30 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

(La Presse)

La giornata di oggi, lunedì 30 maggio 2022, si presenta con qualche grado in meno rispetto a quelle che hanno caratterizzato la fine della settimana scorsa. Le massime, nel corso di questo lunedì, non superano i 28 gradi raggiunti a Roma e a Frosinone, mentre le minime non scendono sotto ai 13 gradi di Rieti. Il cielo, che si avvia verso una settimana serena, in alcuni casi si mostra ancora un po' coperto dalle nuvole, soprattutto nella zona più a nord della regione.

Previsioni meteo Roma per lunedì 30 maggio 2022

Nella giornata di oggi, a parte nella primissima mattina quando il cielo resta coperto da nubi scure, sulla capitale torna il sole e le temperature si alzano di qualche grado rispetto alla giornata di ieri, domenica 29 maggio. Da una minima di 17 gradi, la massima che si raggiunge, dalle ore 14 fino alle 16, è quella di 28 gradi.

Previsioni meteo nelle province del Lazio

Nelle province più a nord della regione Lazio, Viterbo e Rieti, che si trova negli Appennini, si toccano le temperature minime di oggi, rispettivamente 14 e 13, mentre le massime, in entrambe i casi si aggirano sui 26 gradi centrigradi: in questi territori, soprattutto nel pomeriggio, il cielo viene coperto da nubi grigie. Nelle due province più a sud, invece, fatta eccezione per qualche nuvoletta sia nei territori di Frosinone che in quelli del capoluogo pontino, la giornata è caratterizzata dalla presenza di sole splendente. Non è escluso, però, che qualche nuvoletta possa fare capolino, soprattutto a Latina, nel corso della tarda serata. Per quanto riguarda le temperature, invece, nel frusinate sono comprese fra una minima di 15 e una massima di 28 gradi, mentre a Latina fra i 19 e i 27 gradi centigradi.