Previsioni meteo Roma e Lazio domenica 28 agosto 2022: nel pomeriggio forti temporali

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, 28 agosto 2022, l'ultima domenica di agosto, il cielo è sereno e con un sole caldo. Nella seconda parte della giornata, però, come ha comunicato ieri il Dipartimento della Protezione Civile con l'apposito bollettino, è stata proclamata allerta maltempo di livello giallo. A partire dal pomeriggio e per le successive 6 ore sono attese, come è stato scritto nella nota diffusa, precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Previsioni meteo Roma domenica 28 agosto 2022

Nella giornata di oggi, domenica 28 agosto, la capitale gode di un bel sole nel corso della mattinata, poi, nella seconda fase della giornata, come dichiarato dal Dipartimento della Protezione non è escluso che arrivino forti piogge e temporali anche nei territori della città di Roma. Le temperature previste sono comprese fra i 20 e i 31 gradi centigradi, ma non si escludono cali bruschi, soprattutto a seguito dei temporali.

Previsioni meteo nelle province del Lazio

Stesse previsioni anche in tutto il resto della regione Lazio quelle a partire dal pomeriggio, In alcune zone, però, le piogge potrebbero manifestarsi fin dalla mattina. È il caso, ad esempio, della città di Rieti dove la temperatura è compresa fra i 16 e i 29 gradi e per tutto il giorno si alternano piogge e schiarite, oppure di Viterbo dove la massima è la stessa e la minima è più alta solo di un grado (e si attesta sui 17 gradi): qui il cielo è nuvoloso tutto il giorno e sono attese piogge isolate. Diversamente nella zona sud del Lazio, il sole sembra essere presente, almeno nella mattinata. A Latina, oltre al sole, fanno capolino numerose nuvole e le temperature si aggirano fra i 22 e i 29 gradi, diversamente a Frosinone sembra più sereno anche se le temperature sono simili: qui si aggirano fra i 19 e i 30 gradi.