Allerta maltempo Roma e Lazio oggi e domani, 27 e 28 agosto: piogge e possibili temporali forti Attese piogge e forti temporali nel pomeriggio di oggi e di domani, 27 e 28 agosto 2022: precipitazioni previste su Roma e la regione Lazio.

A cura di Beatrice Tominic

Lo ha comunicato il Dipartimento di Protezione Civili della regione Lazio: nella giornata di oggi e domani, rispettivamente sabato 27 e domenica 28 agosto 2022, dal pomeriggio e per le 6 ore successive, è stata disposta l'allerta di livello giallo per il maltempo. Condizioni meteorologiche avverse caratterizzano questi due ultimi giorno festivi di agosto: sono attese precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Il bollettino di allerta gialla

La comunicazione è arrivata tramite una nota della Protezione Civile. Nel bollettino dell'allerta gialla per il maltempo si legge: "Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse: si prevedono sul Lazio precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale". Con il bollettino inviato viene emessa l'allerta gialla sulla capitale e su tutta la regione Lazio: "Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza". Al termine della nota, infine, è stato ricordato che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto.