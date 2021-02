Sole, temperature primaverili e un anticiclone ben posizionato sulla nostra penisola che non dovrebbe spostarsi almeno fino alla prossima settimana. L'area di alta pressione continuerà a garantire giornate soleggiate per domani, giovedì 25 febbraio, e per i restanti giorni della settimana, con un weekend che si preannuncia caldo e assolato. Le temperature, come detto, saranno primaverili e ben oltre la media del periodo. Da domenica potrebbe entrare una corrente d'aria fredda in arrivo dall'Europa del nord, ma dovrebbe interessare soltanto i settori settentrionali della penisola. Caldo, quindi, e sole almeno fino al prossimo lunedì.

Le previsioni del tempo per Roma: sole e caldo primaverile

A Roma, come anticipato, l'anticiclone ha portato temperature tipicamente primaverili e tanto sole. Il fine settimana sarà assolato per gran parte: tanti romani, quindi, si sposteranno sul litorale e nelle località turistiche della regione. Venerdì il nuovo monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità sull'andamento dell'epidemia, ma per il momento il Lazio è in zona gialla. Se ciò dovesse essere confermato anche dai nuovi dati, sarà possibile spostarsi liberamente nel territorio regionale, con i ristoranti che potranno effettuare il servizio al tavolo all'ora di pranzo. Dalle 18, come noto, sarà possibile effettuare soltanto il servizio da asporto e il servizio a domicilio. Attenzione: se il Lazio dovesse passare in zona arancione, i bar e i ristoranti non potranno effettuare il servizio al tavolo neanche a pranzo. Le prefetture metteranno in campo, come di consueto, un servizio anti assembramenti e anti affollamento nelle vie e nelle piazze principali di Roma e nelle principali località turistiche.