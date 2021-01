Oggi bel tempo, domani qualche nuvola e forse anche qualche debole pioggia. Queste le previsioni per la città di Roma per le giornate di oggi, mercoledì 27 gennaio, e domani, giovedì 28 gennaio. Atteso un temporaneo aumento delle temperature venerdì, ma già sabato dovrebbero tornare piogge e temporali e domenica potrebbe arrivare una corrente di area polare dal nord.

Le previsioni per oggi, 27 gennaio

Il servizio meteo dell'Aeronautica militare prevede tempo sereno o poco nuvoloso su tutto il centro Italia per la giornata di oggi, mercoledì 27 gennaio. Temperature minime in diminuzione su tutte le regioni, ma calo più deciso al centro-sud. Stazionarie le massime. Deboli i venti al centro-nord con locali rinforzi da sudest sulle coste tirreniche centro-settentrionali. A Roma previsto cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Temperature comprese tra 4 e 11 gradi.

Le previsioni per domani, giovedì 28 gennaio, a Roma

Per domani, giovedì 28 gennaio, previsto a Roma cielo poco nuvoloso nel corso della mattinata, con annuvolamenti a partire dal primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio potrebbero verificarsi locali deboli piogge. Le temperature saranno comprese tra 4 e 12 gradi. Venerdì 29 cielo nuvoloso o poco nuvoloso, mentre per sabato è previsto l'arrivo in serata di temporali anche di forte intensità.

Le previsioni per i giorni della Merla

Il 29-30-31 di Gennaio, gli ultimi tre giorni di gennaio, vengono tradizionalmente ricordati come ‘i giorni della Merla', uno dei periodi più freddi dell'inverno. Il 29 gennaio 2021 sicuramente non sarà così: prevista un'ondata di alta pressione che porterà le temperature fino a 14-15 gradi al centro sud. Da sabato 30, però, la situazione potrebbe cambiare, come detto: previsto l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà pioggia e vento. Da domenica 31 la situazione potrebbe cambiare ancora con l'arrivo di un'area più fredda di origine polare.