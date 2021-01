Per la giornata di domani, martedì 5 gennaio, è previsto cielo nuvoloso con pioggia durante tutto l'arco della giornata a Roma. Le temperature saranno comprese tra 6 e 10 gradi. Il vento sarà moderato. La quota neve è fissata intorno agli 800 metri, quindi sicuramente cadranno fiocchi sulle montagne della regione, ma non, probabilmente, sui paesi delle colline in provincia di Roma. Il meteo, stando a quanto si apprende, subirà un ulteriore peggioramento proprio a partire da domani, quando un nuovo vertice ciclonico farà il suo ingresso in Italia. Al centro, ribadiscono gli esperti, previsto maltempo per domani su Toscana, Umbria, Lazio, Appennini, con neve copiosa sulle colline più alte.

Le previsioni meteo per il giorno della Befana

Anche il 6 gennaio, giorno della Befana, il maltempo non darà tregua. Su tutto il Lazio si prevede una giornata perturbata con piogge diffuse. Il prossimo fine settimana, inoltre, è prevista un'ulteriore ondata di maltempo, che questa volta sarà alimentata da venti di Bora e Grecale e questo potrebbe portare nevicate in pianura su tutto il Nordest, in Toscana e anche su Marche e Abruzzo (per il momento, però, si tratta di previsioni ancora da confermare e tutt'altro che certe).

Le temperature

A Roma fino a venerdì 8 gennaio sono previste temperature comprese tra i 5/6 gradi e i 10 gradi. In montagna, ovviamente, farà molto più freddo e per esempio sul monte Terminillo le minime saranno intorno ai meno 5 gradi e le massime intorno ai meno 3 gradi. A Rieti, invece, le temperature saranno comprese tra i 2 e 7 gradi, mentre a Latina le temperature saranno comprese tra i 5 e gli 11 gradi.