Il freddo polare ha le ore contate: da oggi, martedì 16 febbraio, infatti, arriverà sulle regioni del nord Italia un vasto anticiclone che porterà temperature più gradevoli su tutta la penisola. Sulle regioni del centro Italia arriverà nella tarda serata di oggi oppure, più probabilmente, nelle prime ore della mattinata di domani, mercoledì 17 febbraio. Sempre domani arriverà anche qualche nuvola sul Lazio e in generale sui settori tirrenici, con le temperature che gradualmente si alzeranno. Non pioverà, comunque, almeno fino a domenica e il prossimo weekend potrebbe inoltre essere caratterizzato da sole e temperature miti. Da domenica, addirittura, potrebbe arrivare una ulteriore area di alta pressione, anomala per il periodo, che porterebbe temperature quasi primaverili in tutta Europa e anche in Italia. Nello specifico oggi a Roma farà ancora freddo, con le minime che questa mattina hanno toccato i 2/3 gradi e le massime che non saliranno sopra i 10 gradi. Da domani le minime saliranno a 7/8 gradi e le massime aumenteranno gradualmente fino ad arrivare ai 14/15 gradi previsti per sabato. Da domenica potrebbero ulteriormente crescere.

Le previsioni del tempo per la città di Roma

Domani, mercoledì 17 febbraio, previsto cielo nuvoloso sulla Capitale, ma senza precipitazioni. Tempo variabile, ma senza piogge, nelle giornate di giovedì e venerdì, mentre sabato dovrebbe essere una giornata soleggiata. Come detto, da domenica potrebbero ulteriormente aumentare le temperature e in ogni caso il cielo dovrebbe essere sereno. L'influsso dell'alta pressione dovrebbe permanere anche nei primi giorni della prossima settimana.