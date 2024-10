video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 9 ottobre: torna il sereno, clima gradevole e niente piogge Nella giornata di oggi è previsto cielo abbastanza sereno con poche nuvole e assenza di piogge. A Roma massime fino a ventiquattro gradi.

A cura di Redazione Meteo

Mentre nel resto d'Italia continuano a esserci piogge sparse e in generale un forte maltempo, nel Lazio avremo invece una tregua dai temporali. Dopo l'allerta meteo dei giorni scorsi, con forti precipitazioni che si sono abbattute sulle varie province, oggi nella regione il tempo sarà abbastanza sereno, con temperature gradevoli e sopra i venti gradi. Non sono previste piogge – anche se in alcune province torneranno nei prossimi giorni – e i venti non soffieranno troppo forti, ma con un'intensità tra il debole e il moderato. Ma andiamo a vedere la situazione più nello specifico.

A Roma il termometro oscillerà tra diciotto e ventiquattro gradi, il cielo sarà parzialmente nuvoloso e i venti moderati. Temperature più basse a Latina, tra diciassette e ventidue gradi, mentre a Frosinone la minima sarà di diciannove gradi e la massima di ventitré. Clima più rigido a Rieti e Viterbo, che in genere sono le province più fredde, con la minima a quindici gradi e la massima che non supererà i ventuno.

Nei giorni scorsi una forte perturbazione ha colpito l'Italia, causando un forte maltempo con piogge forti che hanno causato danni ingenti. Almeno fino alla fine della settimana nel Lazio non dovrebbero verificarsi situazioni critiche, anche se in alcune zone sono previsti temporali per la giornata di giovedì. Nel resto della regione continuerà a dominare il bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di piogge. Da venerdì, infatti, torna l'alta pressione, con una situazione meteo più stabile e soleggiata per tutta l'Italia. I venti però, per effetto dell'uragano Kirk, saranno molto forti.