Previsioni meteo Roma e Lazio 8 marzo: cielo coperto e pioggia In tutto il Lazio ci saranno piogge durante la mattina e cielo nuvoloso per tutta la giornata, con venti che soffieranno moderati.

A cura di Redazione Meteo

Non sarà una giornata particolarmente serena quella che si apre oggi a Roma e nelle altre province del Lazio. Se le temperature saranno abbastanza gradevoli, lo stesso non si può dire delle condizioni meteo, dato che è prevista pioggia praticamente in tutta la regione. La situazione non cambierà nei prossimi giorni, le piogge continueranno a cadere e le temperature rimarranno invece più o meno stabili, intorno ai sedici gradi.

Mercoledì 8 marzo a Roma ci sarà una temperatura compresa tra dodici e sedici gradi. La mattina cadranno le piogge, mentre nel pomeriggio, a meno di cambiamenti meteo dell'ultimo momento, è previsto sole e cielo sereno. I venti soffieranno moderati.

Cielo coperto con piogge leggere per tutto il giorno a Frosinone, dove il termometro oscillerà tra otto e quattordici gradi. I venti soffieranno deboli per quasi tutta la giornata.

Pioggia con schiarite per tutta la mattina a Latina, dove ci saranno anche rovesci temporaleschi molto violenti. Nel pomeriggio le condizioni meteo miglioreranno e il cielo tornerà a schiarirsi, mentre i venti continueranno a soffiare moderati per tutto il giorno.

Temperature tra sette e quattordici gradi a Rieti, dove il cielo sarà nuvoloso tutto il giorno, con piogge anche consistenti fino alle 13. Nel pomeriggio il tempo migliorerà e ci sarà un po' di sole, mentre i venti continueranno a soffieranno con intensità moderata.

Pioggia debole a Viterbo solo nelle prime ore del mattino, mentre per il resto della giornata il cielo sarà sostanzialmente abbastanza sereno e con poche nuvole. I venti, come nel resto della regione, soffieranno moderati.