Previsioni meteo Roma e Lazio 8 gennaio: cielo coperto, arrivano le piogge Cielo coperto per tutta la giornata di oggi, domenica 8 gennaio, e piogge che cadranno soprattutto in serata nel Lazio. Le temperature massime si stabilizzeranno sui quattordici gradi.

A cura di Natascia Grbic

Quella che si apre oggi, a Roma e nelle altre province del Lazio, è una giornata caratterizzata da nuvolosità diffusa e dalla presenza di piogge soprattutto in serata. Nella parte finale della giornata di oggi, domenica 8 gennaio, in tutta la regione sono attese piogge leggere, che aumenteranno di consistenza durante la notte. Le temperature non saranno particolarmente alte, ma si manterranno comunque sui quattordici gradi di massima. La minima, invece, oscillerà tra gli otto e gli undici gradi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà nelle varie province.

A Roma la giornata sarà particolarmente nuvolosa, con la temperatura minima che non scenderà sotto gli undici gradi e la massima che non supererà i quattordici gradi. Il picco di caldo si avrà verso le 15, mentre il momento più freddo della giornata ci sarà a mezzanotte. I venti soffieranno moderati fino a sera.

A Frosinone le temperature saranno comprese tra otto e dodici gradi, il cielo sarà nuvoloso, e si avranno banchi di nebbia al mattino. La giornata sarà caratterizzata da rovesci, con piogge che si susseguiranno per tutta la giornata. A differenza di Roma, i venti soffieranno deboli.

Cielo parzialmente nuvoloso a Latina, dove la temperatura minima non scenderà sotto i tredici gradi e la massima non supererà i quattordici gradi. Al mattino il cielo sarà coperto, con deboli piogge il pomeriggio e schiarite verso sera. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati nel pomeriggio.

Pioggia debole a Rieti, dove la minima non scenderà sotto i nove gradi, mentre la massima non salirà oltre gli undici gradi. Il cielo sarà nuvoloso tutta la giornata, mentre i venti soffieranno per tutta la giornata moderati.

Cielo in prevalenza coperto a Viterbo, dove il termometro oscillerà tra nove e dodici gradi. Il cielo sarà coperto sia mattina sia pomeriggio, mentre la pioggia cadrà tutto il giorno. I venti soffieranno moderati.