Previsioni meteo Roma e Lazio 4 maggio: sole e temperature sopra i 20 gradi Cielo parzialmente nuvoloso ma senza piogge a Roma e nelle altre province del Lazio, dove il termometro supererà i venti gradi in tutta la regione.

A cura di Redazione Meteo

Tempo bello e temperature in aumento

Continuano le giornate di bel tempo che da ieri sono tornate in tutto il Lazio. Le piogge che si sono verificate nei giorni passati non ci saranno per il resto della settimana, le temperature saranno gradevoli e il cielo poco nuvoloso. Il termometro salirà oltre i venti gradi più o meno in tutta la regione, con venti che soffieranno tra deboli e moderati.

A Roma, in particolare, le temperature saranno comprese tra quattordici e ventuno gradi, con cielo poco nuvoloso e nubi sparse soprattutto nel pomeriggio. Il resto del tempo il cielo sarà sereno, con venti di intensità tra debole e moderata.

Situazione simile a Frosinone, dove la minima sarà di dieci gradi e la massima di ventuno gradi. Il cielo sarà poco nuvoloso al mattino e coperto il pomeriggio, con venti che soffieranno tra deboli e moderati. Anche qui, come nel resto del Lazio, non sono previste piogge.

Temperature ancora più alte a Latina, dove la massima raggiungerà i ventidue gradi, e la minima i tredici gradi. Il cielo sarà poco nuvoloso durante tutta la giornata, con venti deboli la mattina e moderati nel pomeriggio.

Temperature a Rieti con minime di otto gradi, mentre la massima arriverà fino a ventuno gradi. Il cielo sarà sereno la mattina e con nubi sparse il pomeriggio, mentre i venti soffieranno deboli per tutta la giornata.

Cielo sereno e temperature tra nove e ventuno gradi a Viterbo, dove il cielo non sarà nuvoloso come nelle altre province ma privo di nubi e sereno per tutta la giornata. Qui i venti soffieranno con un'intensità moderata dalla mattina fino alla sera, con il picco di caldo tra le 14 e le 17.