Previsioni meteo Roma e Lazio 4 luglio 2022: temperature fino a 38 gradi Continua il caldo anche oggi, lunedì 4 luglio: a Roma attesi 38 gradi, mentre nelle province le temperature non superano i 36.

A cura di Beatrice Tominic

Anche questa prima settimana di luglio si apre con i caldo: oggi, lunedì 4 luglio, le temperature superano i 30 gradi su tutta la regione Lazio, mentre sulla capitale il termometro arriva a toccare anche i 38 gradi centigradi. Per tutto il giorno, al caldo, più intenso nelle ore centrali della giornata, si aggiungono i raggi del sole: non è prevista nessuna nuvola o nube a coprirli.

Previsioni meteo Roma

Le temperature minime con cui si è svegliata oggi la capitale si aggirano intorno ai 27 gradi, ma nella tarda serata si arriva anche a sfiorare i 21 gradi. Nelle ore centrali della giornata, invece, le temperature si alzano a partire dalle 14: il termometro, verso quell'ora, supera i 38 gradi centigradi. L'attenzione, come sempre, va soprattutto alle fasce considerate più vulnerabili della popolazione, come donne incinte, anziani e bambini, ma si raccomanda a tutti e tutte di non uscire nelle ore più calde, quando le temperature raggiungono le temperature massime e di bere molta acqua.

Previsioni meteo nel Lazio: temperature massime di 35- 36 gradi

Anche nelle altre città della regione Lazio le temperature oggi sono molto alte. In ben tre delle quattro province, Roma esclusa, le temperature superano i 36 gradi sempre nelle ore centrali: Viterbo, Frosinone e Rieti. Le temperature minime, invece, si aggirano rispettivamente fra i 21 gradi nel caso delle prime due città, mentre a Rieti sono più basse di appena due gradi e non si abbassano oltre 2019.

Nel capoluogo pontino, invece, le temperature risultano comprese fra i 22 e i 35 gradi. In tutti i territori continua, inoltre, la mancanza di precipitazioni: il sole illumina tutta la regione Lazio.