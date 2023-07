Previsioni meteo Roma e Lazio 31 luglio: tempo stabile e caldo, con massime fino a 34 gradi Tempo soleggiato e temperature massime in aumento fino a 34 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per lunedì 31 luglio.

A cura di Teresa Fallavollita

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 31 luglio, registrano tempo stabile e assolato su tutta la regione, con temperature fino a massime di 33-34 gradi. Un campo di alta pressione riguarderà praticamente tutto il territorio, garantendo bel tempo e cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Si segnala la presenza di nubi sparse al mattino sulle pianure settentrionali e qualche addensamento serale nelle aree a sud e a ridosso dei monti, ma senza fenomeni associati. Venti deboli dai quadranti sud-orientali e mare tendenzialmente mosso. Clima e temperature pienamente estive sulle regioni del Centro, con caldo senza eccessi e temperature che rientrano nelle medie del periodo, generalmente comprese tra 29 e 34 gradi nei valori massimi.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 31 luglio

Oggi, lunedì 31 luglio, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo stabile e caldo, con temperature che saranno comprese tra minime di 21 e massime di 34 gradi. Nel dettaglio sulla Capitale, ci attende un cielo sereno e caldo per tutta la giornata. La temperatura massima di 34 gradi verrà registrata intorno alle ore 14. I venti saranno deboli da Sud al mattino con intensità di circa 5km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Sud-Ovest per poi indebolirsi nuovamente con l’arrivo della sera.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Tempo soleggiato e caldo anche sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, con possibilità di qualche annuvolamento a ridosso dei monti ma senza fenomeni associati. Sul fronte delle temperature avremo tra i 23 e i 33 gradi a Frosinone, tra i 24 e i 31 gradi a Latina, tra i 21 e i 31 gradi a Rieti, tra i 22 e i 32 gradi a Viterbo.