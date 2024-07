video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 31 luglio: ancora caldo da bollino rosso, città nella morsa dell’afa Sole e caldo anche oggi in tutto il Lazio, con la regione da bollino rosso. Record di temperature a Rieti, con le massime che segneranno trentotto gradi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Ancora Lazio da bollino rosso, con giorni che si preannunciano di caldo torrido. E anche oggi, mercoledì 31 luglio, la situazione non sarà diversa da quella dei giorni precedenti, con tutta la regione stretta nella morsa dell'afa. I termometri sfioreranno i quaranta gradi, con picchi di temperature che arriveranno tranquillamente a trentotto gradi, mentre già alle 8 del mattino le minime ne segneranno venticinque. Le cose non cambieranno nei prossimi giorni: al momento non è possibile dire quando questa forte ondata di calore ci darà un po' di tregua. Anzi, è molto probabile che ce la porteremo dietro per molti giorni ancora, con tutti i disagi conseguenti per la popolazione, soprattutto quella più fragile.

"Al momento non si vede uno stop di questa ondata di caldo – ha dichiarato all'Adnkronos il meteorologo Andrea Giuliacci – ma se ci confrontiamo con le temperature degli ultimi anni possiamo dire che questa è la nuova normalità, abbiamo avuto picchi di caldo anche più intensi".

A Roma nelle ore più calde della giornata si arriverà a trentasette gradi, così come a Frosinone e Viterbo. A Latina temperature leggermente più miti, con le massime che saliranno fino a trentaquattro gradi. Bollino super rosso a Rieti, dove nelle ore più calde ci saranno trentotto gradi. Nel cielo non saranno presenti nuvole, mentre il vento spirerà molto caldo.

La situazione meteo non cambierà praticamente nei prossimi giorni: le temperature scenderanno di pochissimo, ma saranno molto alte e considerate estreme fino alla fine della settimana. Nel centro Italia, a differenza del nord, non sono previste piogge e temporali.